بروكسل (زمان التركية) – طالبت لجنة مناهضة التعذيب وسوء المعاملة التابعة لمجلس أوروبا تركيا تحت إدارة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان بالتوقف عن سياسات التعذيب والمعاملة السيئة ضد المعتقلين في السجون.

ونشرت اليوم الأربعاء اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب تقريرا حول زيارتها إلى تركيا خلال الفترة ما بين 10-23 مايو 2017، و 6 -17 مايو 2019.

ووجه تقرير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، إحدى أجهزة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا، انتقادات للممارسات القمعية التي تشهدها تركيا، منذ 2016 على وجه الخصوص.

ووفقًا للنسخة التركية لموقع “دويتشه فيله” الألماني، نوه تقرير اللجنة الأوروبية بضرورة إعطاء قوات الأمن التركية رسالة تحذير صريح من أن سوء معاملة المعتقلين في السجون لا يُمكن التغاضي عنه على الإطلاق.

لكن المفارقة أن لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية شددت على أن تلك الرسالة يجب أن تكون من أعلى سلطة سياسية في البلاد، وهي الرئيس رجب أردوغان، فيما تتهم المعارضة أردوغان بالمسئولية عن إصدار توجيهات بوقوع أعمال التعذيب وقمع ضد خصومه السياسيين المعتقلين.

التقرير الأوروبي تطرق أيضًا إلى ظروف سجن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، منتقدًا السلطات التركية لفرضها عزلة تامة عليه، إلى جانب ثلاثة زعماء أكراد آخرين، ما عدا تسع ساعات أسبوعيًا فقط .

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