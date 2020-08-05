أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس بلدية العاصمة أنقرة منصور يافاش، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى مستوى الذروة مرة أخرى.

منصور يافاش طالب السلطات المختصة في الدولة باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية الإضافية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، بأسلوب أكثر صرامة عما كانت عليه سابقًا، كما كشف عن عدم السماح بالزيارات إلى البلدية، باستثناء مقابلات العمل الضرورية.

ولم يكشف عمدة بلدية العاصمة عن أعداد مصابي كورونا في أنقرة.

منصور يافاش خاطب المواطنين والعاملين عبر رسالة على تويتر، قائلًا: “قمنا بتقييد الزيارات لبلديتنا”.

وباتت وحدات العناية المركزة في جميع مستشفيات العاصمة أنقرة “ممتلئة تمامًا” بحسب ما أعلنت غرفة أطباء أنقرة، بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الغرفة في التقرير: “المستشفيات لم يعد بها مكان للمرضى المصابين بفيروس كورونا بالإضافة لإصابتهم بأمراض الجهاز التنفسي. المرضى اللازم إدخالهم إلى وحدات الرعاية المركزة يتلقون العلاج داخل غرف الخدمات الطبية العاجلة بسبب امتلاء وحدات الرعاية المركزة”.

يأتي ذلك في حين تجاهل تقرير وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا لليوم الثاني على التوالي ذكر أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي وغرف الرعاية المركزة بشكل متعمد.

ولأول مرة تتخطى إصابات كورونا في تركيا حاجز 1000 حالة منذ شهرين تقريبا.

وسجلت إصابات كورونا في تركيا مساء الثلاثاء 1083 حالة إصابة مؤكدة، و18 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

وبلغ إجمالي أعداد المصابين 234 ألفًا و934 حالة، وإجمالي أعداد الوفيات ارتفعت إلى 5765 حالة.

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