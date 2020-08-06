أنقرة (زمان التركية) – قالت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة “أرتيبير” لاستطلاعات الرأي إن عدد كبير من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم يفضلون وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو لخلافة الرئيس رجب أردوغان بمقعد رئيس الحزب.

وأجرت أرتيبير استطلاع الرأي في 26 مدينة عبر الهاتف في الفترة بين 18و26 يوليو/ تموز الماضي.

وخلال الاستفتاء تم سؤال المشاركين عن الشخصية التي يرشحونها لتولي رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد انتهاء فترة أردوغان، حيث اختار 38.2 في المئة من المشاركين سليمان صويلو خليفة لأردوغان في رئاسة الحزب.

وحل في المرتبة الثانية بعد صوليو وزير الصحة، فخر الدين كوجا، الذي لفت الأنظار خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وحصد كوجا تأييد 17.8 في المئة من المشاركين.

وتبلغ نسبة من يريدون تولي صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية بيرات البيرق رئاسة الحزب 5.8 في المائة.

وكان من المفاجئ أن الأغلبية العظمى من المشاركين اتفقوا على عدم اختيار خليفة لأردوغان بنسبة 21%.

يشار إلى أن سليمان صويلو نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحالي، وكان رئيسًا للحزب الديمقراطي منذ شهر يناير عام 2008 وحتّى شهر مايو 2009.

وذكرت تقارير في عام 2018 أن هناك خلافات حادة بين سليمان صويلو وبيرات البيرق، اضطرت صويلو قبل عامين لتقديم استقالته للرئيس أردوغان لكن رفض كما فعل هذا العام على خلفية الأزمة التي أحدثها قرار فرض حظر التجوال، ما يدل على مكانة صويلو لدى أردوغان.

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