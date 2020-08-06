أنقرة (زمان التركية) – شهدت الأسواق المالية في تركيا صباح الخميس ارتفاعا جديدا في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة عقب عيد الأضحى، وتجاوز سعر صرف الدولار حاجز 7.10 ليرات في حين بلغ سعر صرف اليورو 8.44 ليرات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 466 ليرة في حين ارتفع سعر الربع ليرة الذهبية إلى 763 ليرة.

وتتراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية بشكل سريع. وكان الدولار قد سجل بالأمس 7 ليرات ليواصل ارتفاعه اليوم مسجلا 7.1041 ليرة اعتبارا من الساعة 10:47 بتوقيت تركيا.

ويعيش مستثمرو الذهب حالة من الفرحة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة وتجاوز سعر اونصة الذهب الألفي دولار لأول مرة في التاريخ.

الذهب والفضة يواصلان تسجيل أرقام قياسية

وفي السوق المغطى بمدينة إسطنبول ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 466.2 ليرة، بينما بلغ سعر الربع ليرة الذهبية 763 ليرة والليرة الذهبية 3 آلاف و85 ليرة والنصف ليرة الذهبية 1528.7 ليرة.

وبلغ سعر أونصة الفضية 27.5 دولار، بينما بلغ الفضة عيار 925 نحو 5.81 ليرة والفضة عيار 958 نحو 6.02 ليرة والفضة عيار 999 نحو 6.29 ليرة.

صدمة سوق لندن للأوراق المالية تعصف بالليرة

يُذكر أن يوم الثلاثاء الماضي ارتفع سعر فائدة ليوم واحد على الليرة التركية داخل سوق لندن للأوراق المالية متجاوزا 1000 في المئة. وبالأمس تراجع سعر الفائدة، حيث بلغ سعر الفائدة ليوم واحد على الليرة التركية 11.7 في المئة في الأسواق الخارجية.

وتسبب ارتفاع سعر الفائدة ليوم واحد على الليرة التركية في تسريع وتيرة بيع المستثمرين الأجانب للأسهم والسندات داخل بورصة إسطنبول لمواجهتهم صعوبات في توفير الليرة.

واليوم استهل مؤشر بورصة إسطنبول تعاملات اليوم مرتفعا وذلك بعد أربعة أيام من التراجعات المتتالية، غير أن المؤشر يتحرك أفقيا صوب الإغلاق.

–