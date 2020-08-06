بروكسل (زمان التركية) – ودع نادي باشاك شهير التركي بطولة دوري أبطال أوروبا (UEFA) مبكرًا، والتي تأهل لها بعدما حصد لقب الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، مكتفيًا بهذا الإنجاز على ما يبدو.

باشاك شهير خسر في مباراته الأولى أمام نادي كوبينهاجن بهدف مقابل لا شيء خلال مباراة الذهاب، ثم أصيب بخسارة أخرى بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة العودة.

أصحاب الأرض كوبينهاجن تمكنوا بهذا الفوز من التأهل إلى دور ربع النهائي للبطولة، حيث أحرز الفريق في الشوط الأول هدف واحد، ثم زاد أهدافه في الشوط الثاني من المباراة بهدف ثانٍ في الدقيقة 52 من المباراة، ثم هدف ثالث في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

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