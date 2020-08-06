أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت الشرطة التركية ستة من أعضاء فرقة “جروب يوروم” الموسقية الثورية أثناء تدريباتهم الاستعدادية لإقامة حفل موسيقي، واعتدت عليهم وفق محامين.

وداهمت الشرطة أعضاء الفرقة في منطقة بولوناز كوي بمدينة إسطنبول، كما داهمت مركز “إيديل” الثقافي بمنطقة “أوكميداني”.

واعتقلت عناصر الشرطة كلا من ديلان بويراز وبهار كورت وبتول فاران وأران أردم وباريش يوكسال وسرجان توباتنجي أثناء تدريباتهم الاستعدادية في حي بيكوز.

ووفق معلومات تعرض أعضاء الفرقة للاعتداء أثناء عملية اعتقالهم، وكانت بهار كورت أحد أعضاء الفرقة الذين تعرضوا للعنف.

وأصدر مكتب “خلق” للمحاماة بيانا ذكر خلاله أن قوات الشرطة داهمت مركز إيديل الثقافي بمنطقة أوكميداني بالتزامن مع اعتقال أفراد الفرقة بمنطقة بولوناز كوي.

جدير بالذكر أن ولاية إسطنبول كانت قد حظرت الحفل الموسيقي الذي كانت الفرقة تخطط لإقامته بمنطقة يني كابي في التاسع من أغسطس الجاري.

وكانت الفرقة فقدت عضوين فيها هما هلين بولاك وإبراهيم جوكشاك، الذين توفيا بعد إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإنهاء حظر الحفلات الموسيقية للفرقة القائم منذ ثلاث سنوات وإسقاط الدعاوى القضائية القائمة ضد أعضاء الفرقة وإنهاء المداهمات الأمنية لمركز إيديل الثقافي الذي تجري فيه الفرقة تدريباتها.

وتوفيت هلين بولاك في اليوم 288 من إضرابها عن الطعام في حين توفي إبراهيم جوكشاك في اليوم 322 من إضرابه عن الطعام.

وحظرت حفلات وألبومات الفرقة التي تأسست عام 1984 على مدى عدة سنوات، وتعرض عدد من أعضائها للإعتقال والتعذيب، وتتهم الحكومة التركية فرقة يوروم بأنها مرتبطة بحزب التحرير الشعبي الثوري، لكن الحركة التي تلتزم بالغاء الثوري تنفي انتمائها لأي حزب سياسي.

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