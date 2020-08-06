إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت دار الإفتاء في تركيا، أمس الأربعاء، وفاة مؤذن بمسجد آيا صوفيا، موضحة أنه توفي إثر إصابته بنوبة قلبية.

دار الإفتاء التركية أوضحت في نعيها أن مؤذن أحد المساجد ويدعى عثمان أصلان، كان يعمل في الفترة الأخيرة مرشدًا متطوعًا في مسجد آيا صوفيا لإرشاد الزوار لاتباع تدابير الوقاية من وباء فيروس كورونا داخل المسجد.

وقالت الهيئة في بيانها: “منذ إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير، تم تعيين الموظفين للإرشاد الطوعي للترحيب بالزوار وضمان الامتثال لتدابير (فيروس كورونا) داخل المسجد”. وفق ما نقلت تقارير.

وأضافت: ” فارق المرشد عثمان أصلان الحياة بنوبة قلبية الأحد الماضي، أثناء أدائه واجبه بالمسجد… أرسل جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد سلطان غازي سلطان المركزي إلى مسقط رأسه لدفنه هناك”.

Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîfi'nde gönüllü rehberlik hizmeti sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane İlçemiz Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/kfj7OiPTAF — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 4, 2020



–