أنقرة (زمان التركية)ــ استحوذت شركة زينجا (Zynga) الأمريكية الرائدة في مجال الألعاب الإلكترونية، على غالبية أسهم شركة “روليك – Rollic” التركية، في صفقة بلغت قيمتها 168 مليون دولار.

وكشفت الشركة الأمريكية في بيان لها عبر حسابها على تويتر، أن تطبيق “روليك” محمّلة من قبل أكثر من 250 مليون مستخدم.

وأشار البيان إلى أن “روليك” التي تتخذ من إسطنبول مركزاً لها، ستقدم إسهامات كبيرة لـ “زينجا” في مجال حصول الأخيرة على الإعلانات.

ونقل البيان عن كبير مسؤولي “زينجا”، فرانك غيباو، قوله إن “روليك” التركية كانت من أكثر الشركات تطوراً في مجال الألعاب الإلكترونية من طراز ” hyper-casual”، خلال العام الجاري. وفق وكالة (الأناضول).

وأعرب “غيباو” عن شعوره بالفخر إزاء شرائهم شركة الألعاب التركية.

ومن المقرر أن تستحوذ “زينجا” مبدئياً على 80 بالمئة من أسهم “روليك” التركية، مقابل 168 مليون دولار، على أن تنتقل الأسهم الـ 20 المتبقية لملكية الشركة الأمريكية، خلال السنوات الـ 3 المقبلة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، استحوذت “زينجا” على شركة بيك التركية للألعاب (Peak Games) بـ 1.8 مليار دولار.

وتحتل تركيا المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قطاع الألعاب الإلكترونية، والمرتبة السادسة عشر عالميا؛ حيث بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في العالم 110 مليارات دولار، في أواسط العام الماضي.

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