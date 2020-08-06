أنقرة (زمان التركية) – أعلنت صحفية تركية في صحيفة أيدنلك التابعة لحزب الوطن اليساري، أزجي صاغجان، استقالتها من عملها على إثر فضيحة أخلاقية ضد عضوة في الحزب الذي يرأسه دوغو برينجك من قبل مسؤول في الحزب.

27-Tüm bu sebeplerle Vatan Partisi’nde mücadele etmenin giderek hayat karşısında gerçekliğini yitirmesi karşısında, geleneğe bağlı olarak her zaman mücadeleye devam etme kararlılığıyla parti üyeliğimden istifa ediyorum.

Saygılarımla. 04.08.2020 — Ezgi Sağcan (@EzgiSagcan) August 4, 2020



الواقعة بدأت بعقد اجتماع عمل خاص بحزب الوطن داخل منزل العضوة “ج.ب.”، حضره أمين عام الحزب في مدينة أنقرة أيقوت ديش، وتمكن من التسلل إلى غرفة نوم العضوة الشابة “ج.ب.” ليسرق بعض من ملابسها الداخلية.

وعندما علمت العضوة بذلك أجبرت أيقوت ديش على الاعتراف بما فعل، وأبلغت إدارة الحزب بالواقعة، لتفاجأ برد إدارة الحزب عليها، قائلين: “إنه مرض؛ لا يمكنكم الغضب في وجه هذا المرض، كما أنك لا تغضبين في وجه أمراض الكلى”، وأبلغوها أنهم لن يتخذوا أي إجراء ضد ديش.

العضوة “ج.ب” اضطرت للاستقالة بعد أن فوجئت بالرد، ونقلت ما تعرضت له إلى الصحافة. مرت الأيام ونُسيت الواقعة، لكنها عادت للضوء مرة أخرى بعد أن أعلنت الكاتبة الصحافية وعضوة الحزب أزجي صاغجان استقالتها عبر تغريدات على حسابها على تويتر، مشيرة إلى مدى التدهور الأخلاقي الذي يشهده الحزب.

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