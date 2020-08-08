دمشق (زمان التركية)ــ استقبل ريف دمشق اليوم السبت أول قطار محمل بالحبوب من مرفأ طرطوس مع استئناف حركة القطارات بين العاصمة والمنطقة الوسطى والساحلية ولا سيما نقل المواد الغذائية.

وزير النقل المهندس في الحكومة السورية علي حمود قال إن القطار انطلق من مرفأ طرطوس محملا بألف طن حبوب ووصل صباح اليوم إلى صوامع السبينة بريف دمشق إيذانا باستئناف حركة النقل بالقطارات لافتا إلى أنه بجهود العمال والكوادر الفنية في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية تمت إعادة تأهيل وصيانة الخط الحديدي الممتد من الناصرية بريف دمشق وحتى السبينة خلال شهر واحد. وفق وكالة الأنباء السورية.

وأوضح حمود أن إعادة تأهيل وصيانة الخط الحديدي كان استكمالا لعمليات الصيانة الكلية للخط البالغ طوله 309 كيلومترات من مرفأ طرطوس وحتى صوامع ومطاحن السبينة.

وبدأ استئناف جزئي لحكة القاطارات في سوريا عام 2018، ومع تحول بعدما توقفت بشكل كامل عام 2012 على إثر الاحتجاجت الشعبية وتحولها إلى نزاع مسلح، وفي مارس/ آذار 2019 وصل الصوامع في ريف دمشق أول قطار محمل بـ 1500 طن من الحبوب قادماً من مرفأ اللاذقية.

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