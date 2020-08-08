بيروت (زمان التركية)ـــ عرضت تركيا المساعدة في إعادة ترميم مرفأ بيروت بعد الانفجار الهائل الذي وقع فيه الأسبوع الماضي.‬

وقال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي من لبنان اليوم السبت حيث زار العاصمة بيروت إن ميناء مرسين التركي المطل على البحر المتوسط مستعد لمساعدة مرفأ بيروت‮.‬

أوقطاي قال عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون إن كافة مستشفيات بلاده، وطائراتها الإسعافية ستكون في خدمة لبنان، لمعالجة المصابين في انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح أن تركيا على استعداد لتقديم المزيد من المساعدات الغذائية والطبية للبنان.

وأضاف أوقطاي أن “تركيا مستعدة لإعادة إعمار مرفأ بيروت والمباني المجاورة له”.

وأردف “أبلغنا الجانب اللبناني بأن ميناء “مرسين” التركي سيكون في خدمتهم حتى ترميم مرفأ بيروت”.

وأسفر انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، عن أكثر من 150 قتيلا، ونحو 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، وفق تصريحات رسمية.

اللبنانية بيروت، أول أمس الثلاثاء، نتيجة انفجار ضخم اسفر عن سقوط 135 قتيلا ونحو 5000 جريح ، بدأت الأنظار تتجه إلى الدول الصديقة لتقديم المساعدات للدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.

مع وقوع الحادث المأسوي الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، سارعت تركيا لإعلان الدعم والمساندة، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال مع نظيره اللبناني إن بلاده ستقف بجانب الشعب اللبناني.

ويأتي حديث تركيا عن إعادة إعمار مرفأ بيروت بعد رغبتها في وقت سابق الاستثمار في ميناء سواكن السوداني، وهو المشروع الذي قضى عليه بعد تنحية الرئيس السابق عمر البشير.

ولم يحدد نائب الرئيس التركي ما إن كانت تركيا تريد المشاركة بشركاتها في إعادة الإعمار أم الاستثمار في الميناء مقابل حق الانتفاع.

يشار إلى أن تقارير لبنانية تحدثت الشهر الماضي عن أن تركيا تسعى لفرض نفوذها لبنان خاصة في طرابلس وشمال البلاد عبر آليات متعددة ما بين اقتصادية واستخباراتية وطائفية، حيث تهدف أنقرة بشكل أكبر للسيطرة على الطائفة السنية في البلاد.

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