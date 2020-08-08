إسطنبول (زمان التركية) – أصدرت الحكومة التركية قرارًا بتحويل المقر الرئيس لصحيفة زمان التركية، الواقع في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، إلى محكمة، بعدما سيطرت الحكومة عليه قبل 4 سنوات.

صحيفة زمان التركية كانت قد تعرضت لاقتحام عنيف من قبل قوات الأمن في قبل 4 أشهر من محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، وخضعت للحراسة القضائية، وفي أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، صدر مرسوم رئاسي ضمن حالة الطوارئ بغلق الصحيفة.

المفاجأة أن السلطات التركية أقدمت على تحويل مبنى زمان الفخم إلى محكمة بكير كوي في إسطنبول، وتعليق لافتة جديدة تفيد بذلك، بالرغم من أن القضية التي رفعها الشركة المالكة للمبنى لم يتمّ البتّ فيها بعدُ.

شركة “Casade Investment NV” البلجيكية المالكة للمبنى، كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة التركية، أمام مركز حل خلافات الاستثمارات الدولية في البنك الدولي، على خلفية مصادرة المبنى من قبل الحكومة التركية.

هذا وسخر آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خطوة حكومة أردوغان قائلين: “يا لها من من مبادرة سخيفة.. الحكومة ستوزع العدالة على أرض مغصوبة”.

يشار إلى أن كادر صحيفة زمان التركية يمارس نشاطه من خارج تركيا في عدة بلدان غربية مثل أستراليا وأمريكا وألمانيا.



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