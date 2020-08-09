أنقرة (زمان التركية) – وجه البرلماني التركي عبد اللطيف شنر، نائب حزب الشعب الجمهوري، انتقادات إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأسرته، بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم.

وعبر تويتر نشر شنر أحد المؤسسين السابقين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، تغريدة ذكر خلالها أن عائلة أردوغان تسببت في انفجار معدلات البطالة قائلا: “بات المواطن عاجزا عن التقاط الانفاس، وتحول الاقتصاد إلى كارثة”.

وتابع البرلماني عن مدينة قونيا: “أردوغان ألقى كلمة في ساحة مسجد تفاخر خلالها بعدم تسجيل الدولار عشر ليرات وباحتياطي أجنبي غير متوفر. لم تعد تركيا قادرة على تحمل هذه العائلة”.

وعلى خلفية تراجع قيمة الليرة بشكل حاد الأسبوع الماضي، وبلوغ سعر صرف الدولار حاليا أمام الليرة 7.30، تعرض بيرات ألبيراق وزير الخزانة والمالية وصهر الرئيس أردوغان لهجوم كبير. من جهة أخرى تم إطلاق حملة للدفاع عن وزير المالية شارك فيه عدد من الوزراء على الرغم من اتهامه شعبيا بالفشل في الملف الاقتصادي.

وفي السياق ذاته دعا زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى إقالة زوج ابنته بيرات ألبيراق وزير الخزانة والمالية من منصبه لعدم خبرته في الاقتصاد.

كيليجدار أوغلو خاطب أردوغان، قائلًا: “إذا كنت لا تزال تحب هذه الشعب، يجب أن يكون أول ما تفعله هو إبعاد الصهر من منصبه”.

وأكد كيليجدار أوغلو أن إبعاد ألبيراق من منصبه، سيريح ويسعد المجتمع التركي وكذلك مؤيدي حزب العدالة والتنمية على حد سواء.

وقال زعيم المعارضة لأردوغان “لا تدافع عنه. أحيانا تلقي عليه اللوم وأحيانا تدافع عنه. الصهر الراقي ليس له في الاقتصاد لا يعلم شيئا عن الفقراء إنه نائم في العسل. سيكون عزله من منصبه راحة للمجتمع”.

وأوضح كيليجدار أوغلو أن نسبة ثقة المواطنين في البرلمان تراجعت 1.2% وفق استطلاع رأي أجروه، قائلًا: “من المسؤول عن ذلك؟”.

Parti Meclisi Toplantısı Açılış Konuşması https://t.co/Kol4Y4AjVr — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 8, 2020

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