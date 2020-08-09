عمان (زمان التركية)ــ تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالحموضة، ولتخفيف حرقة المعدة بمشروبات طبيعية، طالع المقال التالي من موقع (ويب طب) لتتعرف على أبرز المشروبات التي تخفف الحموضة.

مشروبات تخفف الحموضة

يعد ارتجاع حمض المعدة من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب العديد من الأشخاص، وقد تكون الحموضة مزمنة مما يسبب الشعور بالألم باستمرار، وخاصةً عند تناول الأطعمة التي تزيد من حرقة المعدة.

ولتخفيف ألم الحموضة، يمكن الإستعانة بمجموعة مشروبات تخفف الحموضة والأعراض المصاحبة لها.

مشروبات تخفف الحموضة

فيما يلي أبرز مشروبات تخفف الحموضة.

1- شاي الزنجبيل

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يعتبر الزنجبيل من أفضل مشروبات تخفف الحموضة، حيث يساعد على تهدئة المعدة بصورة طبيعية، كما يمكن أن يساعد في تقليل إنتاج حمض المعدة، ولكن يجب التأكد من عدم احتوائه على الكافيين.

ينصح بتناول شاي الزنجبيل من خلال نقع الزنجبيل الطازج في الماء الساخن، يمكن تحلية الزنجبيل بإضافة القليل من العسل إليه، وينبغي تجنب العسل لأنه يمكن أن يسبب تفاقم الحموضة.

ويمكن إضافة البابونج وعرق السوس إلى الزنجبيل لزيادة القدرة على تهدئة أعراض ارتجاع الحمض.

2- الحليب

يمكن أن تساعد أنواع الحليب قليلة الدسم أو الخالية من الدهون على تخفيف الحموضة، كما قد يساعد حليب اللوز في علاج المشكلة، وذلك لأنه قلوي ويمكن أن يحيد الحموضة.

وينصح بتجنب الحليب كامل الدسم، لأن الدهون يمكن أن تسبب تفاقم أعراض الارتجاع الحمضي المريئي.

3- بعض أنواع العصائر الطبيعية

ينبغي بتجنب العصائر الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت، وكذلك عصائر التوت البري والمانجو والكرز والأناناس، حيث أن هذه العصائر يمكن أن تزيد أعراض الحموضة بدلًا من تخفيفها.

وفي المقابل، ينصح بتناول بعض العصائر الطازجة الأخرى التي يمكن أن تخفف الحموضة مثل عصير البنجر، عصير الكمثرى، عصير البطيخ، وعصير الشمام، والتي يسهل صنعها في المنزل، وينبغي عدم إضافة السكر لهذه العصائر لأن السكريات قد تزيد من الشعور بالحرقة.

4- عصير الألوفيرا

قد يساعد عصير الصبار في تخفيف حرقة المعدة، حيث أنه يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، بالإضافة إلى فوائده الصحية العديدة.

كما تساهم المركبات الموجودة في عصير الألوفيرا في التحكم بإفراز الحمض في المعدة، وقد تساعد في علاج قرحة المعدة وتحمي من الإصابة بها.

يمكن صنع عصير الألوفيرا في المنزل أو شرائه العصير المعد مسبقًا، وفي هذه الحالة، ينصح بالبحث عن عصير الصبار العضوي والنقي بنسبة مائة بالمائة، وللتأكد من ذلك، يمكن قراءة ملصق العبوة بعناية.

5- عصير الجزر

يحتوي عصير الجزر على مكونات قلوية طبيعية تساعد على تحييد حمض المعدة الزائد الذي يسبب حرقة المعدة.

وعلى الرغم من أن عصير الجزر قد لا يوفر راحة فورية وكاملة لأعراض الارتجاع المعدي المريئي، ولكنه يعتبر من أبرز مشروبات تخفف الحموضة بشكل امن ومغذي.

ولصنع عصير الجزر في المنزل، يتم استخدام العصارة المخصصة لهذا الغرض، ويوضع بها 2 كوب من الجزر المفروم للحصول على نصف كوب من العصير الطازج.

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