(زمان التركية)ـــ تواجد وزير دفاع تركيا خلوصي أكار، اليوم الأحد، على الحدود مع العراق متفقدا الوحدات العسكرية المنتشرة هناك.

وزير الدفاع وصل في البداية مطار “شرف الدين إلتشي” بولاية شرناق جنوب شرق تركيا يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندا واستقبلهم قائد الجيش الثاني سنان يايلا. وفق وكالة الأناضول.

واستقل أكار والقادة العسكريين في المطار مروحية وتفقدوا الوحدات العسكرية على الحدود مع العراق من الجو.

وأكدت الوكالة أن المروحية حطت بالوزير التركي وقادة الجيش في قاعدة عسكرية بمنطقة متاخمة للحدود العراقية، وأنه من المنتظر أن يجري أكار جولات تفقدية في مختلف القواعد والمخافر والنقاط العسكرية بالمنطقة.

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت تركيا إطلاق عملية “مخلب النمر” في منطقة “حفتانين” شمالي العراق والتي تضمن إنزالا لعدد من الجنود بالمنطقة، ضد عناصر حزب العامل الكردستاني، وذلك بعد عملية”مخلب النسر” التي انطلقت فجر 15 من الشهر نفسه.

وتوغل الجيش التركي خلال الشهر الماضي في الأراضي العراقية بعمق بين 15-30 كيلومترًا، وبطول 45-50 كيلو متر.

وفرضت القوات التركية سيطرتها على جبل خامتير الحدودي العراقي المطل على تركيا، بعد تكثيف القصف عليه جوا وبرا، وأنشأت 45 نقطة عسكرية بطول الحدود.

وأمس أعلنت وزارة الدفاع التركية أن جندي تركي فقد حياته خلال اشتباكات مسلحة شمالي العراق، وأصيب اثنان آخران في إطار عملية “مخلب النمر”.

ويوم الأربعاء الماضي كشفت وزارة الدفاع التركية، عن “استشهاد حارس أمني” خلال “اشتباكات مع إرهابيين”.

وبلغ مجموع من أعلنت وزارة الدفاع التركية خلال الشهرين الماضيين عن وفاتهم بهجمات مسلحة أربعة جنود فضلا عن المصابين.

–