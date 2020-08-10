أنقرة (زمان التركية)ــ أثنى رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو على التحركات السياسية في الآونة الأخيرة من أجل تأسيس حزب جديد منشق عن حزب المعارضة الرئيس في البلاد.

داودو أوغلو : قال داود أوغلو قال في سياق تعليقه على استعداد المرشح الرئاسي السابق والنائب من صفوف حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه تأسيس حزب جديد: “لقد استمدوا الشجاعة منا، وبدأوا تأسيس أحزاب أخرى”.

أضاف “فليؤسسوا الأحزاب على خير. نحن نحترم كل من يجلب الخير لهذا البلد. نحن لا نوجه التهم لأحد”.

تصريحات داود أوغلو الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية قبل أشهر قليلة وأسس حزب المستقبل، جاءت خلال اجتماع لقيادات حزبه في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية.

ولم ينفي محرم إنجه المعلومات المتداولة حول اعتزامه تأسيس حزب سياسي جديد بعد انفصاله عن صفوف حزب الشعب الجمهوري.

وكان محرم إنجه، قال الإثنين الماضي: “عند اتخاذي قرارًا في هذا الصدد لأجل مصلحة البلاد فإنني سأعلنه بنفسي. أتمنى للجميع عيدا مباركا”.

كما داعب داود أوغلو الأكراد في تصريحاته، وقال في معرض كلامه: “إن الضوء يشرق من الشرق”، موضحًا أنهم مستمرون في عقد اجتماعات قيادات حزبهم في مدينة ديار بكر بعد مدن أردهان وشانلي أورفا وشيرناق.

وأكد داود أوغلو أن ديار بكر شهدت الكثير من المعاناة على مر التاريخ، قائلًا: “لقد شهدت المدينة أحداثا مظلمة لفترات طويلة. وقائع مجهولة الفاعل، ظلم، وجور. لقد عاشت منطقتنا هذه الآلام. ولكننا لم نفقد الأمل وابتسامتنا أبدًا. ولكننا لم ننس هذه الآلام. شعرنا بهذه الآلام التي تعرضت لها أمتنا ومدينة ديار بكر”.

وانشق داود أوغلو عن حزب العدالة والتنمية قبل أشهر، ليؤسس حزب المستقبل نهاية العام الماضي، وتبعه نائب رئيس الوزراء الأسبق على باباجان الذي أسس مطلع هذا العام حزب الديمقراطية والتقدم، الأمر الذي أحرج الرئيس أردوغان كثيرا.

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