إسطنبول (زمان التركية) – كشفت نتائج تحاليل أجريت لثلاثة نواب بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أن شاركوا في حفل افتتاح مسجد آيا صوفيا في 24 يوليو/ تموز الماضي، والتقطوا صورًا بجانب رئيس هيئة الشؤون الدينية علي أرباش.

النواب الثلاثة عن حزب العدالة والتنمية هم حاجي بايرام تُرك أوغلو وحسين شانفاردي، وأورفا أحمد أكتاي.

النواب الثلاثة حضروا حفل افتتاح مسجد آيا صوفيا الذي شارك فيه الرئيس رجب طيب أردوغان لأداء أول صلاة جمعة بالمسجد، والتقطوا عددًا من الصور مع رئيس هيئة الشؤون الدينية علي أرباش.

الصور التي نشرها النواب على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أنهم لم يتبعوا جميعًا التدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة وباء فيروس كورنا المستجد.

وكان البروفيسور صارب أونير عضو هيئة التدريس في قسم الصحة العامة بجامعة حاجت تابه التركية توقع إصابة ما لا يقل عن 2000 شخص خلال حفل افتتاح مسجد آيا صوفيا يوم 24 يوليو/ تموز.

وأرجع البروفيسور صارب أونير السبب إلى إن السلطات التركية تجاهلت التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم افتتاح آيا صوفيا، وقال : “بعملية حسابية بسيطة، كان هناك نحو 1000 مريض في هذا اليوم، وإذا فكرنا في معدلات الإصابة بالعدوى، فإنه من المحتمل أن يكون نحو 2-3 آلاف شخص قد أصيبوا بالعدوى. وأرى أن هذا سيزيد أعداد المصابين في إسطنبول مرة أخرى”.

وحتي يوم الإثنين الماضي لم يكن عدد الإصابات اليومي في تركيا قد تخطى 1000 حالة على مدار نحو شهرين. وأمس سجلت تركيا 1182 حالة إصابة بكورونا 15 وفاة بالفيروس.

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