أنقرة (زمان التركية) – استهل الدولار في تركيا تعاملات الأسبوع الجديد في البنوك عند مستوى 7.30 ليرة للشراء و7.33 ليرة للبيع.

فيما سجل اليورو اليوم الإثنين 8.61 ليرة للشراء و8.64 ليرة للبيع.

وعلى الصعيد الآخر بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 المفضل في تركيا 475.47 ليرة للشراء و476.12 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر الربع ليرة الذهبية 761.24 ليرة للشراء و780.24 ليرة للبيع.

وبينما يبلغ سعر صرف الدولار في البنوك 7.33 ليرة، تراوح سعر الدولار في مكاتب العملة بين 7.38 و7.43 ليرة في ظل ادعاءات بصعوبة الحصول على العملة الخضراء في السوق.

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