عمان (زمان التركية)ــ الحصوات الصغيرة التي يطلق عليها “الحصوات الرملية” إذا لم تتخلص منها الكلى قدد تتسبب في مضاعفات، وفي المقال التالي من موقع (ويب طب) سنتعرف على أفضل الطرق لحماية كليتيك.

قد تصاب برمل الكلى، إذ كنت تتناول العديد من الأدوية، أو يتراوح عمرك ما بين 20 و49 عامًا، أو لديك بالفعل أكثر من حصى في كليتك. كما يعد رمل الكلى أكثر شيوعًا لدى الرجال من النساء.

عادةً ما تشعر بأعراض خفيفة إلى معتدلة أثناء مرور حصى الكلى الذي يقارب حجمه لرمل، على الرغم من أن العديد من الأشخاص قد يمررون الحجارة دون أن يشعروا بأي ألم.

قد تسبب الحصوات الكبيرة الألم، أو النزيف، أو الالتهاب ،أو العدوى. قد لا تتطور هذه الأعراض غالبًا حتى يبدأ الحجر أو الرمل في التحرك عبر المسالك البولية.

طرق تنظيف الكلى من الرمل

قد تمر حصوات الكلى التي تشبه الرمل في حجمها من تلقاء نفسها دون علاج، لكن هناك حالات يكون فيها الألم شديد، قد تستدعي منك بدء تنظيف الكلى من الرمل. تتمثل أهم الطرق فيما يلي:

1. الدواء

قد يصف طبيب الدواء تامسولوسين (Tamsulosin) في بعض الحالات لتنظيف الكلى من الرمل، الذي يعمل على إرخاء عضلات الحالب، مما يسهل مرور الحصى والرمل عبره.

قد يحتاج بعض الأشخاص أيضًا إلى أدوية مسكنة للالام لا تستلزم وصفة طبية، أو بوصفة طبية.

قد تحتاج إلى الانتظار لمدة لا تزيد عن ستة أسابيع لتمرير حصوات الكلى الرملية، يجدر بك طلب الرعاية الطبية في أي وقت تشعر بألم شديد، أو عدوى.

2. احصل على ما يكفيك من الكالسيوم

يمكن أن يكون اتباع نظام غذائي منخفض الكالسيوم عامل خطر لتطور رمل الكلى. قد تفاجئك هذه الحقيقة، لأن حصوات الكلى غالبًا ما تحتوي على الكثير من الكالسيوم، مما يشير إلى أن الكثير من الكالسيوم هو السبب، لكن العكس هو الصحيح.

عندما يكون نظامك الغذائي مرتفع الكالسيوم، يتم امتصاص القليل منه في الجهاز الهضمي، ويخرج بنسبة قليلة عبر البول.

تعد أفضل طريقة للحصول على الكالسيوم، هي من خلال تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية به، مثل منتجات الألبان، والخضروات الورقية، والتوفو، والأسماك المعلبة على مدار اليوم.

من الجدير ذكره، إن تناول حصة الغذائية الكاملة من الكالسيوم دفعة واحدة على شكل مكمل غذائي، قد يزيد قليلاً من خطر الإصابة بحصى ورمل الكلى.

3. اختر نظامك الغذائي بعناية

قد يساعدك النظام الغذائي الصحي في تنظيف الكلى من الرمل ويمنع من تطوره.

قلل من تناول الملح إلى غرامين -ما يقارب ملعقة صغيرة من الطعام- يوميًا، استخدم كميات محدودة منه عند الطهي، ولا تضيف الملح على الطاولة، تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة، فغالبًا ما تحتوي على كمية عالية في الملح.

يعد كل من السبانخ، والفول السوداني، والكاجو، واللوز، والجريب فروت، من الأطعمة عالية الأكسالات. يجدر بك أن تحد من كمية هذه الأطعمة التي تتناولها، أو تتناولها مع الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل: منتجات الألبان، والخضروات ذات الأوراق الداكنة، ومنتجات الصويا.

قد يقلل تناولك كمية اللحوم الحيوانية، والأطعمة الغنية بالبروتين في نظامك الغذائي من خطر الإصابة بحصوات حمض اليوريك.

تجنب إضافة الأطعمة الغنية بالسكر، والفركتوز في نظامك الغذائي.

4. اشرب الكثير من السوائل

أهم شيء ينبغي عليك القيام به لمنع تطور رمل الكلى إلى حصى كبيرة، هو شرب الكثير من الماء، فهو يساعد في طرد الرمل والحصى من الكلى قبل أن تبدأ في إحداث مشاكل.

يعد شرب الماء من أسهل طرق تنظيف الكلى من الرمل، والوقاية منها، إذ أن الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية.

توصي معظم المنظمات الصحية بشرب ما يقارب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا لمنع الإصابة بالجفاف.

احصل على السوائل الأخرى مثل:عصير الليمون، وخل التفاح فمها يحتويان على حمض سترات، وهو مركب يساعد في تكسير رواسب الكالسيوم، وإبطاء نموها، وتنظيف الكلى من الرمل.

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