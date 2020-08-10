أنقرة (زمان التركية)ــ أطلق وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تحذيرا من التهاون في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن خطر الوباء لا يزال قائماً.

وقال الوزير في كلمة الأحد، خلال افتتاح منشآت صحية ومراكز أبحاث في جامعة قوجه إيلي شمال غربي تركيا، إن “خطر كورونا لم يختف بعد، بل يتزايد باستمرار”.

وأوضح كوجا أن “عودة الحياة إلى طبيعتها لا يعني التراجع عن مكافحة الفيروس”.

وشدد الوزير التركي على ضرورة الامتثال لتدابير الوقاية من كورونا، وفي مقدمتها التزام ارتداء الكمامات، ومراعاة مسافة التباعد الجسدي والحرص على النظافة الشخصية. وفق وكالة الأناضول.

وتابع: “في حال امتثالنا للتدابير، يمكننا إبعاد تهديد الفيروس والحفاظ على مكاسبنا التي حققناها في مكافحته حتى اليوم”.

وحتي يوم الإثنين الماضي لم يكن عدد الإصابات اليومي في تركيا قد تخطى 1000 حالة على مدار نحو شهرين. ومساء أمس الأحد سجلت تركيا 1182 حالة إصابة بكورونا 15 وفاة بالفيروس.

وسجلت تركيا حتى مساء الأحد 240 ألفاً و804 إصابات بكورونا، توفي منهم 5 آلاف و844، فيما تعافى 223 ألفا و759.

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