القاهرة (زمان التركية)ــ حققت البورصة المصرية اليوم الإثنين نحو 1ر2 مليار جنيه أرباح، لتنهي الشركات المقيدة تعاملات اليوم عند مستوى 6ر606 مليارات جنيه، وسط تعاملات كلية، بلغت 7ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل الملكية.

وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية / إيجي إكس 30/ بنسبة 17ر0 % ليبلغ مستوى 47ر10919 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 48ر1 % ليبلغ مستوى 17ر 1638 نقطة. وفق وكالة (واس).

شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 32ر1 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 75ر 2507 نقاط.

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