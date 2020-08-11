موسكو (زمان التركية)ــ أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، التوصل لأول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم”.

وأضاف بوتين أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية “فيديو كونفرنس”: “أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة”. وفق موقع (روسي اليوم).

وقال الرئيس الروسي، إن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.

يشار إلى أن إحدى بنات بوتين تدعى ماريا باحثةً في مجال الطبّ وفق تقارير.

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