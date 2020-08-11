عمان (زمان التركية)ــ من المعلوم أن الثوم له فوائد عديدة فضلا عن إعطائة نكهة مميزة للطعام، لكن هل تعلم أن قشر الثوم أيضا له فوائد؟ سنتعرف على الإجابة من خلال المقال التالي من موقع (ويب طب).

للثوم العديد من الفوائد الصحية المختلفة، كما يشيع استخدامه في الطب البديل، لكن ماذا عن فوائد قشر الثوم؟ وهل من الممكن استخدام هذه القشور؟

أهم فوائد قشر الثوم

تعرف معنا على أهم المعلومات حول فوائد قشر الثوم المحتملة:

1. غني بالفيتامينات المختلفة

تحتوي قشور الثوم على مجموعة مختلفة ومتنوعة من الفيتامينات المهمة لصحة الجسم، ومن أهمها فيتامين أ وسي وي.

هذا يعني أن استخدام قشور الثوم من شأنه أن يمدك بهذه الفيتامينات وفوائدها الصحية العديدة، والتي تشمل ما يلي:

فيتامين أ: مهم لصحة العينين، كما يعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطان وتعزيز صحة الجهاز المناعي والبشرة وتقوية العظام.

فيتامين سي: التقليل من التوتر وأعراض الإصابة بنزلة البرد، بالإضافة إلى خفض خطر الإصابة بالسكتة وحماية البشرة من التقدم بالعمر.

فيتامين ي: تعزيز صحة البشرة وكفاءة الجهاز المناعي وحماية القلب من الإصابة بالأمراض والتقليل من خطر الإصابة بالسرطان.

2. مضاد أكسدة قوي

واحد من أهم فوائد قشر الثوم أنه يعتبر مضاد أكسدة قوي، إذ تحتوي هذه القشور على مضاد أكسدة يسمى (Phenylpropanoid).

يمتاز مضاد الأكسدة هذا بفوائده الصحية المختلفة، والتي تشمل:

محاربة الأمراض والمشاكل الصحية الناتجة عن التقدم بالعمر.

تعزيز وتقوية جهاز المناعة.

خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

3. مضاد بكتيري

حيث وجدت دراسة علمية أن استخدام قشور الثوم يعمل كمضاد للبكتيريا ويساعد في القضاء عليها، وخاصة في حال إضافته إلى الطعام.

4. المساعدة في علاج المشاكل الجلدية

حيث من الممكن استخدام قشور الثوم في علاج الإصابة بمشكلة القدم الرياضي والحكة الناتجة عن الإصابة بأي مشكلة فطرية.

إذ يعود ذلك إلى الخصائص المضادة للفطريات والتي يتمتع بها قشور الثوم.

كيفية استخدام قشور الثوم

من أجل التمتع بفوائد قشر الثوم من المهم معرفة كيفية استخدامه، لذا نقدم لك أهم هذه الطرق:

1. إضافته إلى الحساء

قم بإضافة قشور الثوم إلى الحساء ودع الحساء يغلي ويتطبخ.

قبل تقديمه، قم بالتخلص من أوراق الثوم، حيث بذلك تكون مكونات القشور قد انتقلت إلى الحساء.

2. قشور الثوم المحمصة

وهي من الطرق الشائعة جدًا في استخدام قشور الثوم والتمتع بفوائدها.

قم بإبقاء قشور الثوم على الثمرة عند تحميصها، فذلك يساعدك بالحصول على كل المكونات الغذائية الموجودة في القشور.

3. مغلي قشور الثوم

قم بغلي الثوم مع قشوره بالماء ودعه يبرد قبل أن تقوم بتطبيقه على المنطقة الجلدية المصابة بالفطريات.

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