برلين (زمان التركية) – قال تاثا غوس الخبير الاقتصادي في البنك التجاري الألماني، في تصريحات لمجلة “Focus” الألمانية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، حول التراجع الكبير الذي تتعرض له الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، أنه لن يكون من السهل استعادة الليرة ما خسرته في الفترة الأخيرة.

غوس أكد أن المؤشرات تكشف أن انهيار الليرة التركية سيستمر في الفترة المقبلة، وأن ذروة الانهيار لم تحدث بعد، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يسجل الدولار 8.5 ليرات، وأن يسجل اليورو 10.5 ليرات بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكدت المجلة الألمانية أن الليرة التركية تسجل انهيارًا تاريخيًا بعد أن حققت استقرارًا محدودًا لعدة أشهر أمام العملات الأجنبية، وقالت: “لقد بدأ الانهيار مطلع الأسبوع، واستمر يوم الاثنين ليصل الدولار إلى 7.4084 ليرة، ووصل اليورو إلى 8.7217 ليرة. ويعتبر هذا مستوى تاريخي جديد. فضلًا عن المشكلات الرئيسية، هناك أيضًا توتر مع الجارة اليونانية، الأمر الذي زاد حدة الانهيار الأخيرة”.

أشارت المجلة أيضا إلى أن وضع الليرة في تركيا قد يتأثر أكثر بسبب إقدام تركيا على التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط قبالة جزر يونانية.

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