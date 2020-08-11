أنقرة (زمان التركية) – شكك المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض ونائب رئيس الحزب، فائق أوزتراك في أرقام البطالة المعلنة من قبل الحكومة.

أوزتراك أوضح أن الأرقام المعلنة من قبل هيئة الإحصاء التركية عن معدلات البطالة في شهر مايو/ أيار الماضي تشير إلى تراجع عدد العاطلين عن العمل بـ331 ألف شخص، ليصبح الإجمالي 3.8 مليون شخص.

ووفق بيانات سابقة لهيئة الإحصاء التركية بلغ عدد العاطلين عن العمل في أبريل/ نيسان الماضي 4 ملايين و460 ألف شخص.

القيادي المعارض زعم أن الأرقام الحقيقية للعاطلين عن العمل وصلت إلى 10 ملايين و570 ألف شخص، وأن النسبة قفزت إلى 30.6%، لتسجل مستويات تاريخية.

ولفت أوزتراك إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين مسجلون على أنهم ضمن القوى العاملة، إلا أنهم لا يعملون فعليًا، مشيرًا إلى أنه بهذا يصل العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل 16 مليون مواطن.

وأوضح أن 4 من بين كل 10 شباب أتراك لا يعملون ولا يدرسون، لافتا إلى أن عدد الذين فقدوا عملهم في العام الأخير بلغ مليونين و411 ألف مواطن.

ويشكك سياسيون معارضون في تركيا في البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء للبطالة والتضخم ونسبة النمو، ويؤكدون أنها لا تعكس الواقع.

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