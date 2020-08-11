أنقرة (زمان التركية) – قالت هيئة الإحصاء الحكومية التركية إن معدلات البطالة بلغت 12.9% خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، في ارتفاع 1% عن الشهر الماضي، مشيرة إلى أن عدد العاملين في الدولة تراجع بنحو مليونين و411 ألف شخصًا خلال مايو/ أيار مقارنة بالعام الماضي.

وكان معدل البطالة خلال شهر يونيو/ حزيران 12.8%، إلا أن عددا من السياسيين في تركيا يشككون في البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء ويؤكدون أنها لا تعكس الواقع.

تقرير الصادر عن الهيئة ذك أن عدد العاطلين عن العمل تراجع خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنحو 331 ألف شخص مقارنة باشهر نفسه من العام الماضي، ليسجل 3 ملايين و826 ألفًا.

أما نسبة العاملين فقد تراجعت خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنحو 4.7% لتصل إلى 41.4%، لتصبح أعداد العاملين 25 مليونًا و858 ألفًا، بتراجع مليونين و411 ألفًا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وسجل القطاع الزراعي أعلى نسبة تراجع في عدد الموظفين بنحو 308 آلاف، وبلغ التراجع 274 ألفًا في القطاع الصناعي، و206 ألفًا في قطاع الإنشاءات، ومليون و622 آلاف في قطاع الخدمات.

أما عن نسبة العاملين حسب القطاعات، فقد بلغت نسبة العاملين في القطاع الزراعي 18.8%، ونسبة العاملين في القطاع الصناعي 20.4%، و5.2% في قطاع الإنشاءات، و55.6% في قطاع الخدمات.

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