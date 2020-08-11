(زمان التركية)ــ أعلنت الأمم المتحدة، إمداد لبنان بنحو 50 ألف طن من القمح، لمواجهة النقص في المخزون الاستراتيجي الناجم عن انفجار مرفأ بيروت.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير اليوم الثلاثاء، أن الشحنة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي ستساهم في تقليل أية فجوة نشأت عن تدمير صوامع القمح في المرفأ المدمر.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن الجمعة، أنه سيقدم مساعدات عاجلة لآلاف الأسر اللبنانية التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت، مبديا تخوفه من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية بعد الانفجار.

وقال حينها: “الانفجار أدى إلى تلاشي 120 ألف طن متري من المواد الغذائية الأساسية المخزنة في الميناء، بما في ذلك القمح وفول الصويا والفاصوليا ومواد أخرى”.

ويوم الثلاثاء الماضي وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

وتأتي الشحنة الضخمة من الأمم المتحدة بعد أن وعدت تركيا بإرسال نحو 400 طن من القمح إلى لبنان عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا”.

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