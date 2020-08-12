.أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت الشرطة التركية نائب والي مدينة هاتاي، تولجا بولات، على خلفية قتله والدته وشقيقه باستخدام مسدسه الخاص في مدينة أضنة.

واعتقلت فرق جرائم القتل بشعبة الأمن العام التابعة لمديرية أمن أضنة بولات في موقع الحادث بعدما أقدم على قتل شقيقه ألتوغ ووالدته إقبال بولات داخل منزله الواقع في حي كورتولوش بمنطقة سيهان.

وبعد إخضاعه للفحوصات الطبية بمصلحة الطب الشرعي في أضنة تم نقل بولات إلى مديرية الأمن، كما تم نقل والده شرف بولات إلى مديرية الأمن باعتباره شاهد عيان وذلك نظرا لوجوده داخل المنزل أثناء الواقعة.

وزُعم أن العائلة اجتمعت للتباحث من أجل توزيع ميراث قطعة أرض غير أن المناوشات التي وقعت أثناء التباحث أسفرت عن ارتكاب بولات لجريمة القتل.

وعلى الصعيد الآخر قام مدير أمن أضنة، دوغان إنجي، بفحص موقع الحادث ثم تم نقل جثامين الضحايا إلى مصلحة الطب الشرعي في أضنة وسط بكاء وعويل أقاربهم.

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