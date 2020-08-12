(زمان التركية)- نشر البنك الدولي العدد الجديد من تقرير مراقبة الأداء الاقتصادي التركي، بعنوان “ضبط الأشرعة”، والذي يحتوي على توجيهات وإرشادات للاقتصاد التركي لتحسين أدائه في ظل استمرار أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

التقرير يسلط الضوء على التطورات الاقتصادية الأخيرة ويخصص مكانًا للتحليلات الخاصة بتوقعات الاقتصاد في تركيا، قائلًا: “بالرغم من حدوث ارتفاع مفاجئ في أعداد المصابين بفيروس كورونا في البداية، إلا أن تركيا تمكنت من السيطرة سريعًا على انتشار الفيروس وتداعياته الصحية السلبية، بالمقارنة بالدول الأخرى”.

وأكد التقرير على أهمية استمرار التدابير الاحترازية الخاصة بالسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا، وكذلك استمرار دعم المواطنين المتضررين نتيجة الأزمة، ومن أجل التمكن من استمرار السياسات الاقتصادية.

التقرير أوضح أن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا وصلت إلى مراحل خطيرة للغاية، مشيرًا إلى أن التحسن النسبي الذي شهده الاقتصاد التركي عقب تباطؤ الاقتصاد في عامي 2018-2019 خرج عن السيطرة نتيجة أزمة كورونا.

وكشف التقرير أن تراجع الطلب على منتجات الصادرات التركية وخدماتها نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي، أدى إلى حدوث عدم توازن في الحسابات الجارية للاقتصاد التركي.

وأشار التقرير إلى التدابير الخاصة بفيروس كورونا والضغوط الخارجية أدت إلى توقف الإنتاج الداخلي خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضي، مؤكدًا أن هذه التداعيات الاقتصادية زادت من الصعوبة في سوق القوى العاملة.

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