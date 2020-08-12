أنقرة (زمان التركية) – كشف الخبير الاقتصادي الأمريكي، ستيف هانكي، عن توقعات جديدة بشأن سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية وذلك بعدما سبق وأن توقع تجاوز الدولار حاجز سبع ليرات الأمر الذي تحقق بالفعل.

وتوقع هانكي أن ترتفع قيمة الدولار الذي يبلغ سعر صرفه اليوم 7.32 مرة أخرى بنسبة 4.5 في المئة ليسجل ثمان ليرات.

وكان اسم هانكي قد تردد مؤخرا في وسائل الإعلام على خلفية زعمه أن هيئة الإحصاء التركية قامت خلال السنوات الماضية بحساب معدلات التضخم بأسلوب خاطئ وأن النسبة الحقيقية تفوق المعلنة بكثير.

هذا ويشتهر ستيف هانكي باقتراحه تطبيق نظام “مجلس النقد” لتحديد سعر الصرف بين الليرة التركية والدولار الأمريكي.

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