أنقرة (زمان التركية) – نشر الخبير الاقتصادي، أوزجور دميرتاش، قائمة طويلة بالمنتجات التي تستوردها تركيا بالعملات الأجنبية، ردا على تهويين وزير المالى بيرات البيرق من أزمة أزمة تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار، بزعم أن المواطنين لا يشترون احتياجاتهم المالية بالدولار.

دميرتاش سرد في تغريدات عبر تويتر المنتجات التي يتم شرائها باستخدام الدولار ردا منه على سؤال البيرق “هل تستخدمون الدولار في شؤون حياتكم اليومية” الذي طرحه وزير المالية صهر الرئيس رجب أردوغان على مقدم برنامج قناة سي إن إن التركية أثناء تعليقه على تسجيل العملات الأجنبية مستويات قياسية أمام الليرة مطلع هذا الأسبوع.

وانتقد دميرتاش رد ألبيرق على سؤال مقدم البرنامج، ونشر القائمة التالية للمنتجات التي تستوردها تركيا بالدولار:

جميع السلع الفرعية التي يتم شرائها من الخارج من أجل التصدير

– الكهرباء

– الغاز الطبيعي

– بذور الأغذية

– السماد

– القطن المستورد لخياطة الملابس وآلة النسيج

– الحيوانات المستوردة من الخارج لمعادلة نقص اللحوم

– غالبية الأدوات الإلكترونية

– جزء كبير من ملابس الأطفال

– الهواتف

– شاشات LCD في وحدات التلفزيون حتى وإن كان يتم انتاجها في تركيا

– الحاسب الآلي

– جزء من المواد الكيماوية

– المادة الخامة للورق

– المعدات الطبية

– الأدوية الأجنبية

– المحرك

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