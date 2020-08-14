حصيلة جديدة لقتلى مرفأ بيروت.. والإعلان عن عدد المفقودين

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 177 شخصا، في حين لا يزال 30 آخرين في عداد المفقودين، في وقت تواصل فرق الإنقاذ البحث في المكان.

وأشارت الوزارة إلى أن 100 مصاب من جراء الانفجار، الذي أدى إلى جرح أكثر من 6500 شخص، لا يزالون يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة في مستشفيات عدة في البلاد.

وختم حديثه بالقول: “نشجع دولا أخرى لتحذو حذو الإمارات، لأن إقامة العلاقات ستؤدي إلى تغير المنطقة للأفضل وستساهم في تقريب المواقف بشأن النزاع”.

ومساء الخميس، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إنه تم الاتفاق في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.