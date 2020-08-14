رسالة شخصية من ترامب إلى الأسد

وجاء في بيان أصدره ةزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، في الذكرى السنوية الثامنة لفقدان أثر الصحافي أن “الحكومة الأميركية حاولت مرارا التواصل مع مسؤولين سوريين للإفراج عن أوستن”، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وتابع بومبيو “لقد وجّه ترامب في مارس رسالة إلى الأسد يقترح فيها فتح حوار مباشر”.

وكان تايس يعمل مصوّرًا صحافيا لحساب وكالة “فرانس برس” و”ماكلاتشي نيوز”، و”واشنطن بوست”، و”سي بي إس” وغيرها من المنظمات الإخبارية، عندما فقد أثره إثر توقيفه عند حاجز قرب دمشق في 14 أغسطس 2012.

وبعد شهر، ظهر تايس الذي كان يبلغ 31 عاما عند احتجازه، في تسجيل فيديو وهو معصوب العينين محتجزاً لدى جماعة غير معروفة من المسلحين.

ومن ذاك الحين لم ترد أيّ معلومات رسمية عما إذا كان حيًّا أو ميتًا.