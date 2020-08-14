340 مليون جرعة.. بريطانيا تواصل تأمين لقاحات كورونا

وتسعى الحكومة لوضع رهاناتها على منتجات مازالت قيد الاختبار لمعرفة ما إذا كانت آمنة وفعالة.

وأخبرت كيت بينغهام، رئيسة قوة العمل الحكومية للقاحات، قناة “آي تي في” إنه ليس هناك ضمان على أن أي لقاح سينجح “لأنه ليست هناك لقاحات ضد أي فيروس كورونا بشري”.

وأضافت “لذا ما نفعله هو أننا اخترنا 6 من أكثر لقاحات واعدة ضمن أربعة لقاحات مختلفة ونأمل في أن ينجح واحد منها”.