340 مليون جرعة.. بريطانيا تواصل تأمين لقاحات كورونا

لندن (زمان التركية): أمنت بريطانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 66 مليون نسمة، 90 مليون جرعة من لقاحين قيد التطوير لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وتسعى الحكومة لوضع رهاناتها على منتجات مازالت قيد الاختبار لمعرفة ما إذا كانت آمنة وفعالة.
وأخبرت كيت بينغهام، رئيسة قوة العمل الحكومية للقاحات، قناة “آي تي في” إنه ليس هناك ضمان على أن أي لقاح سينجح “لأنه ليست هناك لقاحات ضد أي فيروس كورونا بشري”.
وأضافت “لذا ما نفعله هو أننا اخترنا 6 من أكثر لقاحات واعدة ضمن أربعة لقاحات مختلفة ونأمل في أن ينجح واحد منها”.
ووفقا لموقع “سكاي نيوز” البريطاني، فقد وجد باحثون أن 53 بالمئة فقط من البريطانيين “متأكدون” من رغبتهم في الحصول على لقاح كورونا.
كما أبرز الاستطلاع، الذي شمل 2237 شخصا تتراوح أعمارهم بين 16 و75 عاما، أن واحدا من كل 6 أشخاص (16 بالمئة) قالوا إنهم “لن يحصلوا بالتأكيد على اللقاح”.