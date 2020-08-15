بروكسيل (زمان التركية)ــ أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي عقب اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عن دعم أوروبا لقبرص واليونان، مطالبا تركيا بتهدئة فوية والانخراط في المفاوضات.

جوزيب بوريل، قال في تغريدة عقب الاجتماع الطارئ يوم الجمعة، “نؤكد تضامننا الكامل مع اليونان وقبرص.”

أضاف بوريل، “ندعو تركيا للتهدئة الفورية وإعادة الانخراط في الحوار”.

وعقب إعلان اليونان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر أعلنت تركيا وقف المفاوضات مع اليونان، وقال الرئيس رجب أردوغان الذي رفض الاتفاقية إنه قرر استئناف أعمال التنقيب في شرق المتوسط.

وبحسب إشعار “نافتكس” للبحرية التركية تقوم السفينة “أوروتش رئيس” وسفينتان أخرتان بأعمال تنقيب بالمنطقة بداية من 10 وحتى 23 أغسطس الجاري.

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