أنقرة (زمان التركية) – كشفت تحقيقات أن قائد القوات الخاصة التركية السابق، زكائي أكساكالي، أصدر تعليمات لاستهداف قوات الجيش السوري الحكومي في عام 2016.

التحقيقات سجلت أن قائد القوات الخاصة التركية زكائي أكساكالي، أصدر تعليمات للقناصين في منطقة الغابات بمدينة هطاي، خلال زيارة أجراها للمنطقة في الربع الأول من عام 2016، بقنص عسكريين من قوات الجيش السوري.

ضابط الصف درويش تاش، المتهم في محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، في دفاعه عن نفسه، حاول الإثبات للمحكمة أنه من غير الممكن عدم تنفيذ الأوامر التي يتلقونها خلال العمل داخل قيادة القوات الخاصة، مستشهدًا في ذلك بواقعة تلقيهم أوامر من أكساكالي بقنص جنود في جيش بشار الأسد قبل 8 أشهر ونصف من الانقلاب.

وقال تاش: “ليس لدينا خيار التفكير في الأوامر التي نتلقاها. يمكنني أن أصف لكم الأوامر التي كانت تصدر لنا حتى اليوم. قبل الأحداث (الانقلاب) بنحو 8 أشهر ونصف، عندما كنا في مهام بلواء الإسكندرون” في ولاية هطاي.

محامي رئاسة الجمهورية حاول مقاطعته وجعله يتراجع عن سرد الواقعة، إلا أن المحكمة سمحت له بمواصلة الحديث، حيث قال: “كنا في الإسكندرون. ذهبنا إلى مهامنا على الحدود مباشرة في جبل يايلا. كانت مهمتنا متعلقة بالتركمان الموجودين هناك. في تلك الفترة كنا في شهر فبراير/ شباط أو مارس/ أذار 2016، جاء اللواء أكساكالي لزيارة الفرقة، وأصدر لي الأمر التالي: أأمر القناصين لديك بإطلاق النار على جنود النظام السوري”.

دفاع تاش عن نفسه أربك دفاع الرئيس رجب أردوغان المشارك في الجلسة، واندفع المحامي سليمان أيهان ليزعم أن أكساكالي كان يقصد بذلك الأمر بإطلاق النار على عناصر داعش، وقاطع تاش في دفاعه عن نفسه.

حسب موقع شبكة نورديك مونيتور السويدي، كشفت أقوال سابقة ضمن قضية تنظرها إحدى المحاكم التركية، أن رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان قال في أحد الاجتماعات: “من الممكن أن أرسل 4 من عناصرنا إلى الجانب الآخر من الحدود، ليطلق من هناك 8 صواريخ على أراضينا”، حتى تكون حجة لتدخل القوات التركية في سوريا.

–