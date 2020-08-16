أنقرة (زمان التركية) – تصدرت تصريحات أطلقها العام الماضي المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن، رئيس الحزب الديمقراطي وأكبر منافسي دونالد ترامب، واستهدف فيها الرئيس رجب أردوغان، اهتمام الرأي العام، مع إعادة نشرها مجددا.

وخلال مقابلة في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أدلى بايدن، بتصريحات حول تركيا شدد خلالها على ضرورة اتباع الولايات المتحدة نهجا مختلفا تجاه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال بايدن أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية فإنه سيقدم الدعم للمعارضة التركية، قائلا: “في حال انتخابي رئيسا للولايات المتحدة فإنني سأطيح بأردوغان من خلال انتخابات وليس عبر انقلاب. سأقدم الدعم للمعارضة التركية، والرضوخ لأردوغان سيكون آخر خياراتي فيما يخص القضية الكردية”.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية السبت تصريحات جو بايدن على نطاق واسع.

وانتقد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، تصريح جو بايدن واصفا ذلك بـ “الجهل والنفاق”.

وفي تغريدة عبر توتير، قال كالن الأحد، إن تحليل جو بايدن ينمّ عن الجهل المطلق والغطرسة والنفاق.

وشدد أن “أيام إعطاء التعليمات لتركيا ولّت، ولكن لا تزالون تعتقدون أنه يمكنكم المحاولة، إذن تفضلوا ولكنكم ستدفعون الثمن”.

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