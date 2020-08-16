واشنطن (زمان التركية)ــ دعت اللجنة اليهودية الأمريكية AJC ومجلس القيادة الأمريكية الهيلينية HALC وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للتأكيد على أن التحديات التي تواجه سيادة اليونان وقبرص من قبل تركيا “غير مقبولة للولايات المتحدة”.

وقال ديفيد هاريس وإندي زيمينيدس، رئيسا AJC و HALC في رسالة موجهة إلى بومبيو إن “تحدي تركيا للسيادة اليونانية من خلال نشر سفينة المسح Oruc Reis، والتي ترافقها قطع بحرية مسلحة، هو خطر واضح وقائم يجب مواجهته بوضوح من قبل الولايات المتحدة”.

أضافت الرسالة: “نحثكم على أن توضحوا أن التحديات المستمرة لسيادة اليونان والقبارصة من جانب تركيا غير مقبولة للولايات المتحدة، ودعوة تركيا إلى التوقف الفوري عن الأنشطة الاستفزازية بسفينة التنقيب Oruc Reis، واحترام الوقف الاختياري المتفق عليه مسبقًا بشأن استكشاف الأنشطة في المياه التي تطالب اليونان بالولاية القضائية فيها، والعودة إلى طاولة المفاوضات”. بحسب صحيفة (ekathimerini).

وانزعج الرئيس التركي رجب أردوغان من إعلان مصر واليونان توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، وردا على ذلك أعلن تعليق المفاوضات مع أثينا واستئناف التنقيب عن النفط في شرق المتوسط.

وبحسب إشعار “نافتكس” للبحرية التركية تقوم السفينة “أوروتش رئيس” وسفينتان أخرتان بأعمال تنقيب بالمنطقة بداية من 10 وحتى 23 أغسطس الجاري.

والجمعة، أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي عقب اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على دعم أوروبا لقبرص واليونان، مطالبا تركيا بتهدئة فورية والانخراط في المفاوضات.

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