أنقرة (زمان التركية) – تستعد تركيا لاستيراد 500 ألف طن من القمح هذا العام بسبب نقص الإنتاج وتقلب الأسعار.

ويستعد مكتب المحاصيل الزراعية لاستيراد 500 ألف طن من القمح لمنع انعكاس آثار زيادة الأسعار على منتجات الحبوب في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية ولقطع الطريق أمام احتكار وتخزين الحبوب.

هذا وسيعلن مكتب المحاصيل الزراعية في 25 من الشهر الجاري عن مناقصة لاستيراد 500 ألف طن من القمح و60 ألف طن من الشعير لتوفير احتياطي من الحبوب للأوضاع الطارئة ودعم مخزون القمح والشعير المتبقي بنسبة محددة بفعل عمليات الشراء المحلية عن طريق الاستيراد.

وتحولت تركيا من دولة تتمتع باكتفاء ذاتي في محصول القمح إلى دولة تستورد حتى التبن من الخارج.

يذكر أن أورخان صاريبال، النائب البرلماني من حزب الشعب الجمهوري قال في تصريح له في يونيو/ حزيران الماضي: “بلغ إنتاجنا من القمح في العام الماضي 19 مليون طن، واستوردنا أكثر من نصف إنتاجنا بمبلغ يقدر بـ 2.3 مليارات دولار”.

وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية كسرت الرقم القياسي الذي سجلته لاستيراد القمح عام 2014، بإجمالي 5 ملايين و285 ألف طن من القمح، لتسجل في عام 2018 واردات بقيمة 5 ملايين و782 ألف طن. هذا الرقم يعادل 28.91 في المئة من إجمالي إنتاج القمح البالغ 20 مليون طن.

–