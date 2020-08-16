أنقرة (زمان التركية)ــ أبدت تركيا انزعاجها من نشر فرنسا طائرات حربية في جمهورية جنوب قبرص تنفيذا لاتفاقية دفاع مشترك موقعة بين البلدين.

واستقبلت قاعدة “أندريه باباندرو” الجوية في قبرص مقاتلتان من طراز “رافال” وطائرة شحن من طراز ” C-130″، تابعة للقوات الجوية الفرنسية.

الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، قال مساء السبت إنه “لا يمكن قبول نشر فرنسا طائرات عسكرية في إدارة جنوب قبرص الرومية بخلاف اتفاقيات عام 1960 في سياق خطواتها الرامية إلى تصعيد التوتر الحالي في المنطقة”. وفق وكالة الأناضول.

جاء ذلك تعليقًا على الإعلان عن دخول “اتفافية التعاون في مجال الدفاع” بين قبرص وفرنسا حيز التنفيذ أول أغسطس/ آب الجاري.

واعتبر أقصوي أن قبرص “ليست أهلًا ولا مخولة لتوقيع مثل هذه الاتفاقية باعتبارها لا تمثل كامل الجزيرة والقبارصة الأتراك”.

وقال الناطق باسم الخارجية إن الاتفاقية تخالف اتفاقيات عام 1960 والتوازن الذي أنشأته هذه الاتفاقيات، وتحمل خطرًا لتعطيل الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار والأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف: “لا يمكن قبول اتخاذ فرنسا خطوات من شأنها تصعيد التوتر أكثر في المرحلة الراهنة، ونشرها في هذا السياق طائرات عسكرية هنا بخلاف اتفاقيات 1960 ولو بشكل مؤقت من خلال تنظيم مناورات مشتركة مع إدارة جنوب قبرص الرومية”.

وبات موقف جمهورية جنوب قبرص أقوى بفضل دعم الحلفاء لها في مواجهة تركيا بظل توترات بسبب أعمال التنقيب التركية القائمة في شرق البحر المتوسط.

ومؤخرا أعلنت الولايات المتحدة دعم قبرص من خلال التدريبات العسكرية (IMET) المقدمة للحرس الوطني القبرصي.

فيما أعربت الخارجية التركية عن استيائها من القرار، حيث أشارت إلى عدم التعامل بمساواة مع الجانبين التركي واليوناني فيما يخص جزيرة قبرص.

يشار إلى أن تركيا تخوض في غمار نزاعات مع كل من اليونان وقبرص حول المياه الإقليمية في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط. وهي أرسلت سفنا للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص للضغط من أجل القبول بمطالبتها بحصة من ثروة النفط هناك.

والمنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص تتداخل جزئيًا مع الجرف القاري لتركيا، وفقًا لأنقرة.

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