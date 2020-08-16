أنقرة (زمان التركية) – في ظل التوترات بشرق البحر المتوسط أرسل رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رسالة غير مباشرة إلى تركيا أثناء زيارته إلى القاعدة الجوية في جزيرة كريت.

وتوجه ميتسوتاكيس إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت، حيث التقى مع الطواقم العسكرية هناك، والتقط صورة تذكارية أمام مقاتلة F16 محملة بالقنابل.

ونشرت كل من رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع اليونانيتين صور الزيارة عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مقاتلة F16 التي وقف ميتسوتاكيس أمامهما أثناء حديثه مع الطواقم العسكرية مزودة بالقنابل والأسلحة.

وتقول تركيا إن جزيرة كريت التي تسيطرة عليها اليونان تركية.

يُذكر أنه خلال الأسبوع الماضي شهدت القاعدة المذكورة هبوط مقاتلات رافال الفرنسية التي كانت تجري مناورات بالتعاون مع السفن اليونانية بالمنطقة.

وأعلن الجيش اليوناني جاهزيته عقب التوترات الأخيرة في شرق المتوسط.

وكانت تركيا قد أصدرت إخطار نافتكس عقب الاتفاقية التي أبرمتها اليونان مع مصر أعلنت خلاله انطلاق سفينة “أوروتش رئيس” بمياه البحر المتوسط من أجل أعمال التنقيب.

ورافقت سفن حربية تابعة للجي التركي سفينة “أوروتش رئيس” وذلك في إطار إخطار نافتكس الذي سيسري خلال الفترة بين العاشر والثالث والعشرين من أغسطس الجاري.

وشهد اليوم نفسه إعلان اليونان إخطار نافتكس للمنطقة عينها، غير أن تركيا عرقلت محاولات السفن اليونانية للاقتراب من سفينة “أوروتش رئيس”.

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