أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، إن اتهامات الرئيس رجب أردوغان لحزبه “مشينه” وأن تصرفات الرئيس في السياسة الخارجية غير مقبولة.

كيليجدار أوغلو انتقد أردوغان وسياساته الخارجية، وقال في تصريحات ردًا عليه: “ما تقوم به هو أنك تقوم بتعطيل عمل وزارة الخارجية… وتعلن صديقتنا القديمة مصر عدوا لنا، ثم تأتي وتلقي التهم على حزب الشعب الجمهوري؟ التاريخ لم يسجل مثل هذه التصرفات الوقحة من قبل”.

أردوغان كان قد وجه خلال كلمته في حفل الافتتاح الجماهيري في ريزه، اتهامات لحزب الشعب الجمهوري بأنه يسعى من وراء مصالح الدول الأخرى، قائلًا: “حزب الشعب الجمهوري يتحدث بلسان الإعلام اليوناني”، الأمر الذي دفع كيليجدار أوغلو لانتقاده عبر تغريدات على تويتر .

وانزعج أردوغان من إعلان مصر واليونان توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، وردا على ذلك أعلن تعليق المفاوضات مع أثينا واستئناف التنقيب عن النفط في شرق المتوسط.

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