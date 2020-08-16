القاهرة (زمان التركية)ــ يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تضم 6 محطات تم إنشائها مؤخرًا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه «للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدي مصرية، من خلال شركات وطنية (المقاولون العرب– أوراسكوم) كمقاول رئيسى للمشروع، بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى». وفق وسائل إعلام مصرية.

وتضم المرحلة الرابعة محطات عدلي منصور، والهايكستب وقباء وعمر بن الخطاب وهشام بركات والنزهة.

وأشار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أهمية محطة عدلي منصور، حيث ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة «محطة لمترو الخط الثالث، ومحطة للقطار الكهربائى (عدلى منصور– العاصمة الإدارية– العاشر من رمضان)، ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة/ السويس )، ومحطة للسوبرجيت، وأخيرا محطة لـBRT للربط مع مطار القاهرة الدولي».

مباشر | السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق مباشر | السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق Geplaatst door ‎المصري اليوم‎ op Zondag 16 augustus 2020

مباشر | السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق مباشر | السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق Geplaatst door ‎المصري اليوم‎ op Zondag 16 augustus 2020

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