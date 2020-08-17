إسطنبول (زمان التركية) – أكد بروفيسور تركي على ضرورة اتخاذ خطوات وتدابير سريعة من أجل الاستعداد لزلزال إسطنبول المدمر الذي بات وشيكًا.

البروفيسور مهندس محمد فاتح ألتان، قال في تصريحات: “نحن لسنا مستعدون. الزلزال الذي ننتظره بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر قد يقتل نحو 200 ألف إنسان”.

محمد فاتح ألتان الذي يشغل منصب مدير مركز تدريب وأبحاث الكوارث في جامعة آيدن بإسطنبول، سلط الضوء على عدد من النقاط اللازم على المهندسين مراعاتها في الإنشاءات الجديدة.

وأوضح ألتان خلال حديثه بمناسبة الذكرى 21 لزلزال مرمرة المدمر الذي وقع في 17 أغسطس/ آب 1999، أن زلزال إسطنبول قد يقع في أي لحظة، قائلًا: “الزلزال قد يكون الآن، لقد انتهى الوقت. يجب اتخاذ التدابير اللازمة بسرعة”.

وأضاف ألتان: “خط تصدع شمال الأناضول يعتبر مهم وخطير بالنسبة لتركيا. هذا الصدع يتحرك نحو الغرب تدريجيًا وتسبب في زلازل كبيرة سابقًا. وسيسبب المزيد من الزلازل. اتجاه الصدع نحو الغرب مستمر حتى الآن. نحن ننتظر زلزالا مدمرا. مرت 21 عامًا على الزلزال المدمر السابق، ولكننا لسنا جاهزين. لم نقم بعمل الاستعدادات الكافية. لقد بتُّ أسمع أصوات أقدام ذلك الزلزال يقترب. علينا أن نجعل الزلزال لا يحدث كارثة بشكل عاجل”.

وأكد ألتان أن زلزال إسطنبول قد يقتل نحو 200 ألف شخص، وأن عدد المتأثرين بالزلزال قد يتجاوز 25 مليون إنسان، مشيرًا إلى أن الزلزال من المتوقع أن يكون بقوة 7.5 ريختر.

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