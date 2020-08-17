أنقرة (زمان التركية) – بلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، وفق بيانات رسمية.

وزارة الخزانة والمالية التركية كشفت عن إحصاءات الموازنة لشهر يوليو/ تموز الماضي.

وكشفت الإحصاءات عن تسجيل الخزانة عائدات بنحو 86.5 مليارات ليرة ونفقات بنحو 116.2 مليار ليرة خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.

وبلغ عجز الموازنة خلال خلال يوليو/ تموز الماضي 86 مليار و529 مليون ليرة، بعد تراجع عائدات الخزانة بنحو 7.4 في المئة، بينما ارتفعت نفقاتها بنحو 39.1 في المئة لتسجل 116 مليار و225 مليون ليرة.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ارتفعت عائدات الموازنة بنحو 9.2 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي لتسجل 541 مليار و940 مليون ليرة في حين ارتفعت أيضا نفقات الموازنة بنحو 20.5 في المئة لتسجل 681 مليار و87 مليون ليرة.

فيما بلغ عجز الموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة.

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