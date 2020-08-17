أنقرة (زمان التركية) – أشارت وكالة رويترز إلى تزايد التوقعات برفع البنك المركزي التركي لسعر الفائدة، مفيدة أن ترجيح البنك المركزي رفع تكلفة التمويل بطرق سرية أثار حالة من الغموض.

واستهل الدولار تعاملات اليوم عند 7.40 ليرة في حين سجل اليورو أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الليرة التركية ببلوغه 8.77 ليرة.

رويترز قالت إن لجنة السياسات بالبنك المركزي التركي ناقشت رفع الفائدة على الإقراض قبيل الاجتماع الذي ستعقده يوم الخميس القادم.

من جانبه أفاد رئيس بورصة إسطنبول السابق والقيادي بحزب المستقبل، إبراهيم تورهان، أن الدولار يواصل الارتفاع أمام الليرة التركية في الوقت الذي يتراجع فيه أمام العملات الأخرى.

وتناول تورهان أسباب هذا الأمر قائلا: “لماذا تشهد تركيا وضعا معاكسا في الوقت الذي يتراجع فيه الدولار عالميا وتتراجع فيه الرغبة في المخاطرة؟ هذا يرجع إلى أربعة أسباب ألا وهى طباعة البنك المركزي لنقود ائتمانية وعدم وجود معيارية للتوسع المالي، وانخفاض معدلات الفائدة الحقيقية لليرة والقلق الناجم عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي”.

وحسب البيانات المعلنة من قبل البنك المركزي التركي، فقد بلغ إجمالي قيمة الاحتياطي النقدي 89 مليار و459 مليون دولار أمريكي، شاملا الاحتياطي من الذهب، بحلول 17 يوليو/ تموز الماضي، أما القيمة الصافية بعد استقطاع الديون اللازم سدادها خلال العام فقد بلغت 17.3 مليارات دولار أمريكي شاملة العملات الصعبة والذهب، وذلك بحلول 10 من الشهر نفسه.

واليوم كشفت وزارة المالية التركية بلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، وفق بيانات رسمية.

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