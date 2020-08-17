أنقرة (زمان التركية) – في الوقت الذي تتواصل فيه أصداء تطبيع الإمارات العربية المتحدة العلاقات مع إسرائيل تقول معلومات إن خمسة دول تتابع ردود الفعل لاتخاذ خطوة التطبيع أيضا مع إسرائيل.

وتشير الادعاءات المثارة بالصحافة الإسرائيلية إلى أن خمس دول أعضاء بالجامعة العربية لمسار الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل مع الإمارات لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وذكرت صحيفة جورزليم بوست أن العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بمثابة جس نبض للدول الأخرى مفيدة أن السعودية وقطر والمغرب وعمان والبحرين يستعدون لاتخاذ خطوة التطبيع مع إسرائيل على ضوء نتائج اتفاقية التطبيع المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة التي ستتكشف خلال الأشهر المقبلة.

وأعلنت عمان والبحرين عن دعمهما لاتفاقية التطبيع المبرمة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بينما لم تصدر المملكة العربية السعودية والجامعة العربية أية تصريحات حول الأمر.

وعلى الصعيد الآخر استنكرت تركيا الاتفاقية واتهمت الإمارات العربية المتحدة بطعن القضية الفلسطينية.

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