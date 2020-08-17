أنقرة (زمان التركية) – زار رئيس حزب المستقبل في تركيا، أحمد داود أوغلو، رئيس حزب الشعوب الديمقراطي “الكردي”، مدحت سنجار، في منزله بمدينة إسطنبول لتقديم واجب العزاء.

وقدم داود أوغلو العزاء في وفاة عائشة سنجار شقيقته، رئيس الحزب الكردي.

ورافق داود أوغلو في زيارته رؤساء شعبة الحزب بإسطنبول، أليف بولوت وأردال أفجي، ونائبة حزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة إسطنبول، هدى كايا.

وكانت عايشة سنجار توفيت إثر أزمة قلبية تعرضت لها الأسبوع الماضي، وورى جثمان سنجار الثرى في مقابر كوجاسنان بمنطقة بهشالي أفلار بمدينة إسطنبول بحضور رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

وقالت مصادر إن داود أوغلو وحد فرصة بمناسبة الزيارة لتبادل الآراء والأفكار مع زعيم الحزب الكردي حول انتخابات مبكرة وتحالفات سياسية محتملة.

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