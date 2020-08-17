أنقرة (زمان التركية) – شهد بحر إيجة صباح اليوم الإثنين هزة أرضية قوتها 5 درجات على مقياس ريختر.

وقال معهد أثينا لرصد الزلازل إن زلزال بقوة 5,1 درجات ضرب سوحل جزيرة هيدرا اليونانية بالقرب من أثينا.

وفقا للسلطات اليونانية لم يسفر الزلزال عن وقوع أي ضحايا أو أضرار.

وكشف مرصد قنديلي أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 10:27 بتوقيت تركيا على عمق 84 كيلومتر بالسواحل الجنوبية لليونان وبلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر.

–