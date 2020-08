أنقرة (زمان التركية) – شهد بحر إيجة صباح اليوم الإثنين هزة أرضية قوتها 5 درجات على مقياس ريختر.

وقال معهد أثينا لرصد الزلازل إن زلزال بقوة 5,1 درجات ضرب سوحل جزيرة هيدرا اليونانية بالقرب من أثينا.

M5.0 #earthquake (#σεισμός) strikes 93 km S of #Lávrio (#Greece) 19 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/FUNd4IAfmK

— EMSC (@LastQuake) August 17, 2020