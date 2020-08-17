أنقرة (زمان التركية) – شهد بحر إيجة صباح اليوم الإثنين هزة أرضية قوتها 5 درجات على مقياس ريختر.
وقال معهد أثينا لرصد الزلازل إن زلزال بقوة 5,1 درجات ضرب سوحل جزيرة هيدرا اليونانية بالقرب من أثينا.
M5.0 #earthquake (#σεισμός) strikes 93 km S of #Lávrio (#Greece) 19 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/FUNd4IAfmK
— EMSC (@LastQuake) August 17, 2020
وفقا للسلطات اليونانية لم يسفر الزلزال عن وقوع أي ضحايا أو أضرار.
وكشف مرصد قنديلي أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 10:27 بتوقيت تركيا على عمق 84 كيلومتر بالسواحل الجنوبية لليونان وبلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر.
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