أنقرة (زمان التركية)ــ أجرى الرئيسان الروسي والتركي رجب أردوغان وفلاديمير بوتين محادثة هاتفية، اليوم الإثنين، اتفقا خلالها على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء حوار مباشر، وكذلك رفع مستوى التواصل بشأن سوريا التي شهدت في الفترة الأخيرة تصعيدا عسكريًا في الشمال.

وقال الكرملين، في بيان اليوم الاثنين: إنه خلال الاتصال تم التركيز على “الأزمة الليبية”وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق نار دائم وانطلاق مفاوضات استنادا وفقًا لقرارات مؤتمر برلين والقرار 2510 لمجلس الأمن الدولي”.

وذكر البيان أنه بخصوص سوريا تم الاتفاق على مزيد من التنسيق لتحقيق الاتفاقات الروسية التركية بما في ذلك اتفاق موسكو في 5 آذار/مارس الماضي.

وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فقد تم خلال المحادثة بين أردوغان وبوتين مناقشة خطوات تحسين العلاقات بين البلدين وتمت مناقشة التطورات في شرق المتوسط ​​وليبيا.

وخلال الاتصال، اتفق الرئيسان بشأن مواصلة الاتصالات بين تركيا وروسيا عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية بخصوص سوريا.

ويأتي الاتصال بعدما ارتفعت حدة الهجمات العسكرية للجيش السوري على إدلب في الفترة الأخيرة والتي شاركت فيها المقاتلات الروسية الأمر الذي كان ينبئ بانهيار اتفاق موسكو الأخير الذي جاء بعد تصعيد عسكري أسفر عن محاصرة نقاط مراقبة تركية ومقتل العشرات من الجنود الأتراك في إدلب.

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